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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 11:31 | Обновлено 09 марта 2025, 12:04
2625
0

ШЕВЧЕНКО: «Мне нет смысла возвращаться в Украину, потом не смогу выехать»

Бывший вратарь «Черноморца» сейчас выступает в Казахстане

09 марта 2025, 11:31 | Обновлено 09 марта 2025, 12:04
2625
0
ШЕВЧЕНКО: «Мне нет смысла возвращаться в Украину, потом не смогу выехать»
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко объяснил, почему не подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

– Тренировался с полтавской «Ворсклой». Мы не договорились по условиям контракта, дальше уже просто занимался с ними, потому что клуб разрешил, пока я был в поисках нового места работы. Предложили вариант контракта только на полгода, до конца чемпионата. Мне такое не подходит, также есть определенные разногласия по финансовым вопросам.

– Основная преграда заключения контракта – это его срок?

– Да, мне нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу оттуда уехать.

– Хочется чего-то более постоянного, потому что за карьеру Вы сменили много клубов?

– Да, уже в своей карьере допустил досадную ошибку, когда перешел в «Черноморец» и играл там левого защитника.

Ранее Алексей Шевченко жестко раскритиковал Романа Григорчука.

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Алексей Шевченко Окжетпес чемпионат Казахстана по футболу трансферы трансферы УПЛ российско-украинская война Ворскла Полтава
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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