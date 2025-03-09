ШЕВЧЕНКО: «Мне нет смысла возвращаться в Украину, потом не смогу выехать»

Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко объяснил, почему не подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

– Тренировался с полтавской «Ворсклой». Мы не договорились по условиям контракта, дальше уже просто занимался с ними, потому что клуб разрешил, пока я был в поисках нового места работы. Предложили вариант контракта только на полгода, до конца чемпионата. Мне такое не подходит, также есть определенные разногласия по финансовым вопросам.

– Основная преграда заключения контракта – это его срок?

– Да, мне нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу оттуда уехать.

– Хочется чего-то более постоянного, потому что за карьеру Вы сменили много клубов?

– Да, уже в своей карьере допустил досадную ошибку, когда перешел в «Черноморец» и играл там левого защитника.

Ранее Алексей Шевченко жестко раскритиковал Романа Григорчука.