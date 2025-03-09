ШЕВЧЕНКО: «Мне нет смысла возвращаться в Украину, потом не смогу выехать»
Бывший вратарь «Черноморца» сейчас выступает в Казахстане
Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко объяснил, почему не подписал контракт с полтавской «Ворсклой».
– Тренировался с полтавской «Ворсклой». Мы не договорились по условиям контракта, дальше уже просто занимался с ними, потому что клуб разрешил, пока я был в поисках нового места работы. Предложили вариант контракта только на полгода, до конца чемпионата. Мне такое не подходит, также есть определенные разногласия по финансовым вопросам.
– Основная преграда заключения контракта – это его срок?
– Да, мне нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу оттуда уехать.
– Хочется чего-то более постоянного, потому что за карьеру Вы сменили много клубов?
– Да, уже в своей карьере допустил досадную ошибку, когда перешел в «Черноморец» и играл там левого защитника.
Ранее Алексей Шевченко жестко раскритиковал Романа Григорчука.
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