Без шансов. Алькарас обыграл Медведева и выиграл трофей в Индиан-Уэллсе

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) выиграл трофей на турнире серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале Мастерса Карлос без шансов обыграл Даниила Медведева (АТР 6), который выступает без флага, в двух сетах за 1 час и 10 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Даниил Медведев [5] – 6:3, 6:2

Испанец ни разу не отдал свою подачу и не позволил Медведеву даже добраться до брейк-поинтов.

Теперь Карлос снова стал первой ракеткой мира. С 1-й строчки рейтинга АТР он сместил Новака Джоковича (Сербия), которому запрещен въезд в США (по этой причине Новак не участвует на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами). Для того, чтобы остаться лучшим перед началом грунтового сезона, Алькарасу нужно будет еще и защитить титул в Майами.

Для Алькараса это 3-й выигранный Мастерс. Всего на его счету 8 трофеев на уровне АТР и одна победа на Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году.

Сейчас счет в личных встречах Алькараса и Медведева сравнялся. Ранее Даниил выиграл у испанца на Уимблдоне 2021.

Отметим, что перед поединком с Карлосом у Медведева был винстрик из 19 матчей и 3 выигранных турнира подряд.

Raw firepower...



98mph clocked on the speed gun from this @carlosalcaraz forehand! pic.twitter.com/HQpnjB3eNm — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2023

Full-time tennis player, part-time gynmast 🤸🏻‍♂️



An *insane* stretch volley from @carlosalcaraz! pic.twitter.com/qYksOiWhk2 — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2023

Return to sender 📭@carlosalcaraz putting on a return masterclass in #TennisParadise! pic.twitter.com/jItQTHjgYe — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2023