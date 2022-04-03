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18-летний Алькарас выиграл дебютный Мастерс, победив в Майами

Карлос сделал то, что не удавалось Надалю

  • 03.04.2022 22:15
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18-летний Алькарас выиграл дебютный Мастерс, победив в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Карлос Алькарас

В воскресенье состоялся финал Мастерса в Майами.
 
В матче за титул испанец Карлос Алькарас (№16 ATP) обыграл норвежца Каспера Рууда (№8 ATP). 
 
Майами. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:4
 
Для Алькараса это был третий финал в карьере и первый на таком уровне. Он выиграл все матчи за титул.
 
У Рууда прервалась серия из шести выигранных финалов подряд. Он также впервые сражался за титул на Мастерсе.
 
Со следующей недели Карлос станет 12-й ракеткой мира, Каспер – седьмой.

Отметим, что легендарный испанец Рафаэль Надаль никогда не побеждал в Майами, проиграв во Флориде все пять своих финалов.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

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