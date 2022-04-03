18-летний Алькарас выиграл дебютный Мастерс, победив в Майами

В воскресенье состоялся финал Мастерса в Майами.



В матче за титул испанец Карлос Алькарас (№16 ATP) обыграл норвежца Каспера Рууда (№8 ATP).



Майами. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:4



Для Алькараса это был третий финал в карьере и первый на таком уровне. Он выиграл все матчи за титул.



У Рууда прервалась серия из шести выигранных финалов подряд. Он также впервые сражался за титул на Мастерсе.



Со следующей недели Карлос станет 12-й ракеткой мира, Каспер – седьмой.

Отметим, что легендарный испанец Рафаэль Надаль никогда не побеждал в Майами, проиграв во Флориде все пять своих финалов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine