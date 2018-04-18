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Шарапова выступит в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила участие в турнире в Бирмингеме

  • 18.04.2018 19:12
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Травяной турнир WTA Nature Valley Classic в Бирмингеме (призовой фонд – 510 тысяч фунтов) пройдет с 18 по 24 июня и для многих теннисисток будет одним из ключевых этапов подготовки к «Уимблдону».

Подтвердила свое участие в турнире экс-первая ракетка мира Мария Шарапова:

«Очень рада вновь вернуться в Бирмингем, чтобы принять участие в турнире Nature Valley Classic. У меня сохранились хорошие воспоминания от выступления на этом турнире. Уверена, всё будет отлично», - заявила Шарапова.

Помимо россиянки, примут участие в турнире также Петра Квитова, Йоханна Конта и Наоми Осака.

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Источник — Daily Mail

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