Шарапова выступит в Бирмингеме

Травяной турнир WTA Nature Valley Classic в Бирмингеме (призовой фонд – 510 тысяч фунтов) пройдет с 18 по 24 июня и для многих теннисисток будет одним из ключевых этапов подготовки к «Уимблдону».
Подтвердила свое участие в турнире экс-первая ракетка мира Мария Шарапова:
«Очень рада вновь вернуться в Бирмингем, чтобы принять участие в турнире Nature Valley Classic. У меня сохранились хорошие воспоминания от выступления на этом турнире. Уверена, всё будет отлично», - заявила Шарапова.
Помимо россиянки, примут участие в турнире также Петра Квитова, Йоханна Конта и Наоми Осака.
Источник — Daily Mail
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