Шарапова выступит в Бирмингеме

Травяной турнир WTA Nature Valley Classic в Бирмингеме (призовой фонд – 510 тысяч фунтов) пройдет с 18 по 24 июня и для многих теннисисток будет одним из ключевых этапов подготовки к «Уимблдону».

Подтвердила свое участие в турнире экс-первая ракетка мира Мария Шарапова:

«Очень рада вновь вернуться в Бирмингем, чтобы принять участие в турнире Nature Valley Classic. У меня сохранились хорошие воспоминания от выступления на этом турнире. Уверена, всё будет отлично», - заявила Шарапова.

Помимо россиянки, примут участие в турнире также Петра Квитова, Йоханна Конта и Наоми Осака.