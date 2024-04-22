ФОТО. Экс-первая ракетка получила именную футболку от конкурента Лунина

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Матч посетили много известных личностей, в том числе и из других видов спорта. К примеру, на трибунах «Сантьяго Бернабеу» побывала экс-первая ракетка мира Наоми Осака. Японка похвасталась тем, что получила именную футболку с номером «1» от Тибо Куртуа.

Отметим, что бельгийский вратарь сейчас травмирован, ворота «сливочных» защищает украинец Андрей Лунин.

Это Эль Класико посетило много теннисистов, так как ближайшие две недели в Мадриде пройдет престижный турнир категории WTA 1000 / ATP Masters 1000.