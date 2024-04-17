Не Осака. Стала известна следующая соперница Калининой в Руане

Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан (№78 WTA) в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии (№192 WTA) и в следующем раунде сразится против третьей сеяной украинки Ангелины Калининой (№32 WTA).

Руан. Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2

Отметим, что Калинина ранее дважды играла с Тревизан и оба раза побеждала. Предыдущие встречи будущих соперниц прошли на хардовых кортах.