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WTA
17 апреля 2024, 16:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:24
635
1

Не Осака. Стала известна следующая соперница Калининой в Руане

Ангелина сразится с Мартиной Тревизан из Италии

17 апреля 2024, 16:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:24
635
1
Не Осака. Стала известна следующая соперница Калининой в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Тревизан

Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан (№78 WTA) в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии (№192 WTA) и в следующем раунде сразится против третьей сеяной украинки Ангелины Калининой (№32 WTA).

Руан. Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2

Отметим, что Калинина ранее дважды играла с Тревизан и оба раза побеждала. Предыдущие встречи будущих соперниц прошли на хардовых кортах.

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Мартина Тревизан Наоми Осака Ангелина Калинина WTA Руан
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Kamon
Ожидаемо, Осака никогда хорошо на грунте не играла 
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