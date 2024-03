Гарсия после победы над Осакой выбила с турнира Коко Гофф

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№27 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Майами.

В поединке четвертого раунда француженка обыграла третью ракетку мира Коко Гофф из США.

Майами. 1/8 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Коко Гофф (США) – 6:3, 1:6, 6:2

Для француженки это была шестая в карьере и первая за полтора года победа над соперницей из топ-3 мирового рейтинга.

Отметим, что до этого Гарсия выбила еще одну победительницу турниров Grand Slam Наоми Осаку.

В следующем раунде Каролин сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) – Даниэль Коллинс (США).

Magnifique 🙌@CaroGarcia knocks out world No.3 Gauff 6-3, 1-6, 6-2 for her best win by ranking since 2022 Cincinnati!#MiamiOpen pic.twitter.com/1vLGZh5xNt