21 эйс на двоих в первом сете. Гарсия и Осака провели 3-й матч в 2024 году

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которая в ночь на 24 марта обыграла Элину Свитолину (Украина, WTA 17), завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 3-м раунде престижных соревнований японка в двух сетах уступила Каролин Гарсии (Франция, WTA 27) за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Каролин Гарсия (Франция) [23] – Наоми Осака (Япония) – 7:6 (7:5), 7:5

Это была 4-я встреча девушек и 3-я в 2024 году. Счет 2:2, Гарсия выиграла оба очных поединка в этом сезоне.

В 1-й партии Гарсия и Осака на двоих сделали 21 эйс: 11 – у француженки, 10 – у японки.

В 1/8 финала в Майами Гарсия сыграет против 3-й ракетки мира Коко Гофф.

🐨 Melbourne - Garcia d. Osaka

🦅 Doha - Osaka d. Garcia

🐬 Miami - Garcia d. Osaka



In the pair’s third meeting of 2024, @CaroGarcia prevails 7-6(4), 7-5 to reach the last 16 and tie her best career result in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BOMhtEav3E