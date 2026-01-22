Украинский клуб попрощался с главным тренером и четырьмя игроками
Спортивный директор ФК «Скала 1911» Василий Воробьяк рассказал о кадровых изменениях
Спортивный директор ФК «Скала 1911» (Стрый), который выступает во Второй лиге чемпионата Украины, Василий Воробьяк рассказал о кадровых изменениях в команде, потере главного тренера и нескольких игроков:
– В каком составе подошла «Скала 1911» к зимнему сбору? Какие перемены произошли среди игроков и тренеров?
– В зимнее межсезонье у нас произошли изменения на тренерском мостике. Руководство клуба приняло решение, что к весенней части чемпионата команду будет готовить Александр Степанов (вместо Романа Гнатива – прим), уже полтора года работающий в нашей Академии и знающий все изнутри.
Помощником будет Владимир Приземлин, тоже не чужой для нас человек. Он помогал Академии в селекционной работе и успешно работал с Александром Степановым в томаковском «Скоруке».
Что касается игроков, то в настоящее время команду покинули Артур Федор, Богдан Сагайдак, Назар Грицак и Остап Кравец. В ближайшие дни, скорее всего, перемены еще будут.
На счет пополнения, селекция продолжается постоянно, будем просматривать потенциальных новичков, но и несколько воспитанников нашей Академии получат возможность тренироваться с основной командой и шанс дебютировать в профессиональном футболе.
«Скала» набрала 29 баллов после 19 сыгранных матчей и разместилась на пятой позиции в турнирной таблице Группы А. Отставание от лидера – ФК «Куликов-Белка» – составляет 13 пунктов.
|Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Куликов-Белка
|19
|13
|3
|3
|38 - 13
|21.03.26 02:00 Лесное - Куликов-Белка30.11.25 Куликов-Белка 3:0 Скала 191122.11.25 Реал Фарма 0:4 Куликов-Белка16.11.25 Куликов-Белка 1:0 Буковина-212.11.25 Ужгород 0:2 Куликов-Белка08.11.25 Куликов-Белка 1:1 Полесье-2
|42
|2
|Полесье-2
|19
|11
|6
|2
|44 - 18
|21.03.26 02:00 Реал Фарма - Полесье-229.11.25 Полесье-2 1:0 Буковина-223.11.25 Ужгород 0:3 Полесье-212.11.25 Атлет 1:4 Полесье-208.11.25 Куликов-Белка 1:1 Полесье-201.11.25 Полесье-2 0:0 Нива-2 Тернополь
|39
|3
|Нива-2 Тернополь
|19
|12
|2
|5
|22 - 17
|21.03.26 02:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь23.11.25 Скала 1911 1:1 Нива-2 Тернополь17.11.25 Нива-2 Тернополь 4:0 Реал Фарма12.11.25 Буковина-2 1:2 Нива-2 Тернополь07.11.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Ужгород01.11.25 Полесье-2 0:0 Нива-2 Тернополь
|38
|4
|Нива Винница
|20
|9
|3
|8
|28 - 26
|22.11.25 Нива Винница 3:1 Вильховцы16.11.25 Нива Винница 1:2 Скала 191112.11.25 Реал Фарма 0:5 Нива Винница07.11.25 Нива Винница 0:0 Буковина-202.11.25 Ужгород 0:2 Нива Винница
|30
|5
|Скала 1911
|19
|9
|2
|8
|44 - 31
|21.03.26 02:00 Скала 1911 - Атлет30.11.25 Куликов-Белка 3:0 Скала 191123.11.25 Скала 1911 1:1 Нива-2 Тернополь16.11.25 Нива Винница 1:2 Скала 191112.11.25 Скала 1911 4:1 Вильховцы08.11.25 Лесное 4:1 Скала 1911
|29
|6
|Атлет
|19
|9
|1
|9
|28 - 33
|21.03.26 02:00 Скала 1911 - Атлет29.11.25 Атлет 4:2 Реал Фарма21.11.25 Буковина-2 1:2 Атлет16.11.25 Атлет 2:0 Ужгород12.11.25 Атлет 1:4 Полесье-202.11.25 Атлет 1:2 Куликов-Белка
|28
|7
|Лесное
|19
|8
|3
|8
|32 - 30
|21.03.26 02:00 Лесное - Куликов-Белка08.11.25 Лесное 4:1 Скала 191101.11.25 Реал Фарма 1:3 Лесное24.10.25 Лесное 2:2 Буковина-219.10.25 Ужгород 3:0 Лесное12.10.25 Лесное 1:5 Полесье-2
|27
|8
|Ужгород
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|21.03.26 02:00 Буковина-2 - Ужгород23.11.25 Ужгород 0:3 Полесье-216.11.25 Атлет 2:0 Ужгород12.11.25 Ужгород 0:2 Куликов-Белка07.11.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Ужгород02.11.25 Ужгород 0:2 Нива Винница
|24
|9
|Вильховцы
|19
|6
|4
|9
|30 - 36
|21.03.26 02:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь22.11.25 Нива Винница 3:1 Вильховцы12.11.25 Скала 1911 4:1 Вильховцы08.11.25 Вильховцы 3:1 Реал Фарма03.11.25 Буковина-2 1:3 Вильховцы26.10.25 Вильховцы 1:1 Ужгород
|22
|10
|Буковина-2
|19
|4
|5
|10
|21 - 31
|21.03.26 02:00 Буковина-2 - Ужгород29.11.25 Полесье-2 1:0 Буковина-221.11.25 Буковина-2 1:2 Атлет16.11.25 Куликов-Белка 1:0 Буковина-212.11.25 Буковина-2 1:2 Нива-2 Тернополь07.11.25 Нива Винница 0:0 Буковина-2
|17
|11
|Реал Фарма
|19
|0
|2
|17
|14 - 64
|21.03.26 02:00 Реал Фарма - Полесье-229.11.25 Атлет 4:2 Реал Фарма22.11.25 Реал Фарма 0:4 Куликов-Белка17.11.25 Нива-2 Тернополь 4:0 Реал Фарма12.11.25 Реал Фарма 0:5 Нива Винница08.11.25 Вильховцы 3:1 Реал Фарма
|2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский
Коуч похвалил украинского голкипера «орлов»