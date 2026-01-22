Украинский клуб попрощался с главным тренером и четырьмя игроками

Спортивный директор ФК «Скала 1911» (Стрый), который выступает во Второй лиге чемпионата Украины, Василий Воробьяк рассказал о кадровых изменениях в команде, потере главного тренера и нескольких игроков:

– В каком составе подошла «Скала 1911» к зимнему сбору? Какие перемены произошли среди игроков и тренеров?

– В зимнее межсезонье у нас произошли изменения на тренерском мостике. Руководство клуба приняло решение, что к весенней части чемпионата команду будет готовить Александр Степанов (вместо Романа Гнатива – прим), уже полтора года работающий в нашей Академии и знающий все изнутри.

Помощником будет Владимир Приземлин, тоже не чужой для нас человек. Он помогал Академии в селекционной работе и успешно работал с Александром Степановым в томаковском «Скоруке».

Что касается игроков, то в настоящее время команду покинули Артур Федор, Богдан Сагайдак, Назар Грицак и Остап Кравец. В ближайшие дни, скорее всего, перемены еще будут.

На счет пополнения, селекция продолжается постоянно, будем просматривать потенциальных новичков, но и несколько воспитанников нашей Академии получат возможность тренироваться с основной командой и шанс дебютировать в профессиональном футболе.

«Скала» набрала 29 баллов после 19 сыгранных матчей и разместилась на пятой позиции в турнирной таблице Группы А. Отставание от лидера – ФК «Куликов-Белка» – составляет 13 пунктов.