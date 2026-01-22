Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Виктория Пльзень
22.01.2026 19:45 - : -
Порту
22 января 2026, 15:14 | Обновлено 22 января 2026, 15:17
Виктория Пльзень – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 22 января в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 января, свой матч в Лиге Европы проведут Виктория Пльзень – Порту. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Виктория Пльзень

Чешский клуб является стабильным участником еврокубков, хотя население города составляет меньше 200 тысяч. На внутренней арене Виктория идет только четвертой, отставание от лидера составляет целых 13 очков. Свой последний матч команда провела против Дукла Прага, одержав домашнюю победу со счетом 2:0.

«Красно-синие» идут без поражений в Лиге Европы, хотя и побед было мало, всего две. Виктория пропустила пока меньше всех в основном раунде Лиги Европы, всего два мяча в шести встречах, а последние три матча в турнире завершились нулевыми ничьими. В крайней битве против Панатинаикоса на выезде, клуб играл в меньшинстве с 32-й минуты, но сумел устоять. Сразу 12 игроков не смогут выйти на поле в предстоящей битве.

Порту

«Драконы» пока проводят успешный для себя сезон, показывая чемпионскую стабильность. В португальском чемпионате команда захватила лидерство, отрыв от ближайшего преследователя составляет 7 очков. Свой последний матч Примейры клуб выиграл на выезде у неуступчивого Гимарайнша, забив единственный мяч в конце встречи.

Хорошо обстоят дела и в Лиге Европы, где Порту идет пока восьмым, потерпев всего одно поражение в шести матчах. Команда постарается завоевать прямую путевку в 1/8 финала, в плей-офф они точно попадут. «Драконы» находятся в отличной форме, так как выиграли девять матчей кряду, во всех турнирах. Шестеро футболистов не смогут помочь партнерам в предстоящем матче.

Прогноз

Никогда ранее соперники между собой не играли, по статусу и классу Порту выше, поэтому и считается небольшим фаворитом встречи, даже играя в гостях. Обе команды надежно играют в обороне, та что ждать результативного футбола здесь точно не стоит. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua
Виктория Пльзень
22 января 2026 -
19:45
Порту
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
