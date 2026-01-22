Во Франции назвали главную проблему Забарного, которую уже нельзя исправить

Журналист авторитетного французского издания Le Parisien Лоран Перрен оценил игру защитника сборной Украины Ильи Забарного после перехода в ПСЖ:

«Была ли попытка заполучить Забарного провалом? Ещё рано что-либо говорить. Он здесь всего пять месяцев, и ему 23 года, что совсем немного для центрального защитника, где опыт играет такую ​​важную роль.

В Лиссабоне против «Спортинга» (1:2) он сыграл всего десять минут, но Алиссон Сантуш его легко обогнал в одном из эпизодов. Что можно сказать наверняка сегодня?

Что Забарный слишком медленный для игры на позиции правого защитника, и что Луис Энрике действительно не оказал ему никакой услуги, выпустив его на фланге.

Что касается остального, давайте дадим ему ещё немного времени. Ясно одно: те, кто верил, что Забарный вытеснит Маркиньоса из стартового состава, теперь молчат.

Даже если украинец улучшит свою игру – в позиционировании, в игре с чужими нападающими, – он уже не наберёт скорость. Это главная проблема.

Мы до сих пор помним его ужасный выход один на один с Мбаппе в начале сентября, при втором голе сборной Франции в ворота команды Украины. В тот день мы увидели, что именно отделяет украинца от высокого уровня (нехватка скорости)», – подытожил Перрен.

В нынешнем сезоне Забарный провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт 23-летнего защитника истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.