ОФИЦИАЛЬНО. Второй трансфер Григорчука. Черноморец подписал игрока из УПЛ
Владислав Клименко стал «моряком»
Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Клименко, недавно покинувшего расположение львовских Карпат.
По официальной информации, футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт с ФК «Черноморец». О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта ничего не сообщается.
В первой части нынешнего сезона Владислав выступал в УПЛ за львовские Карпаты. Футболист провел восемь матчей в нынешнем сезоне украинец провел восемь матчей, но не смог отличиться результативными действиями.
Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Косенко сыграет в группе В
Виталий Фарасеенко может сменить клубную прописку, перебравшись к «морякам»