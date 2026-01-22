ОФИЦИАЛЬНО. Второй трансфер Григорчука. Черноморец подписал игрока из УПЛ

Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Клименко, недавно покинувшего расположение львовских Карпат.

По официальной информации, футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт с ФК «Черноморец». О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта ничего не сообщается.

В первой части нынешнего сезона Владислав выступал в УПЛ за львовские Карпаты. Футболист провел восемь матчей в нынешнем сезоне украинец провел восемь матчей, но не смог отличиться результативными действиями.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.