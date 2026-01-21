У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер

Продолжает разваливаться клуб АПЛ Кристал Пэлас. Недавно об уходе в конце нынешнего сезона объявил тренер Оливер Гласнер, а затем в Манчестер Сити продали капитана Марка Гехи.

Теперь же уйти хочет форвард сборной Франции Жан-Филипп Матета.

Сообщается, что игрок попросил трансфер, а в услугах футболиста заинтересованы Астон Вилла и Ювентус. Лондонский клуб хочет получить за игрока около 35 миллионов фунтов.

В нынешнем чемпионате Матета забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Кристал Пэлас в минувшем сезоне неожиданно завоевал Кубок Англии.