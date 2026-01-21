Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер
Англия
21 января 2026, 17:45 | Обновлено 21 января 2026, 18:10
1684
0

У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер

Матета хочет уйти

21 января 2026, 17:45 | Обновлено 21 января 2026, 18:10
1684
0
У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

Продолжает разваливаться клуб АПЛ Кристал Пэлас. Недавно об уходе в конце нынешнего сезона объявил тренер Оливер Гласнер, а затем в Манчестер Сити продали капитана Марка Гехи.

Теперь же уйти хочет форвард сборной Франции Жан-Филипп Матета.

Сообщается, что игрок попросил трансфер, а в услугах футболиста заинтересованы Астон Вилла и Ювентус. Лондонский клуб хочет получить за игрока около 35 миллионов фунтов.

В нынешнем чемпионате Матета забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Кристал Пэлас в минувшем сезоне неожиданно завоевал Кубок Англии.

По теме:
Манчестер Сити выплатит болельщикам деньги за поражение в Лиге чемпионов
Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 16:25 3
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21 января 2026, 02:58 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Футбол | 21.01.2026, 14:50
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20.01.2026, 19:07
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21.01.2026, 10:05
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем