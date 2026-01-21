Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Бенфика. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Ювентус
21.01.2026 22:00 – перерыв 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 22:00 |
358
0

Ювентус – Бенфика. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите поединок 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов

21 января 2026, 22:00 |
358
0
Ювентус – Бенфика. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

В среду, 21 января, состоится матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Бенфика».

Поединок примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей выйдут разу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

«Ювентус» с девятью баллами занимает 17-е место. «Бенфика» заработала шесть очков и идет 28-й.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.79 для Ювентуса и 4.85 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
ВИДЕО. Шоу в Праге: после дубля Фермина Лопеса Левандовски забил автогол
ВИДЕО. Собослаи со штрафного вывел Ливерпуль вперед в матче ЛЧ с Марселем
Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор
Ювентус Бенфика Лига чемпионов Георгий Судаков Ювентус - Бенфика смотреть онлайн Анатолий Трубин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Другие виды | 21 января 2026, 13:15 6
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся

Украинский одзеки идет ко второму в карьере императорскому кубку

Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Теннис | 21 января 2026, 03:30 22
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open

Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Футбол | 21.01.2026, 20:50
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 8
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем