Ювентус – Бенфика. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите поединок 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов
В среду, 21 января, состоится матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Бенфика».
Поединок примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе гостей выйдут разу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
«Ювентус» с девятью баллами занимает 17-е место. «Бенфика» заработала шесть очков и идет 28-й.
Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
