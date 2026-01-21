Коуч Буде-Глимта пояснил, как норвежцы шокировали Ман Сити в Лиге чемпионов

Главный тренер ФК «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен поделился эмоциями после безумной победы своей команды над Манчестер Сити (3:1) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя невероятно! Думаю, сегодня мы провели очень хороший матч и понимали, что играем против команды мирового уровня. Прежде всего, нам нужно было качественно обороняться: мы не могли давать им много пространства в центре поля и должны были работать вместе всей командой из 11 игроков.

Мы отбирали мяч в выгодных зонах, что позволяло проводить контратаки. Считаю, что мы очень сильны, когда соперник оставляет нам пространство, и сегодня мы забили несколько невероятных голов.

Йенс Геуге – фантастический игрок. Ему нравится играть в топ-матчах против сильнейших команд и лучших соперников. Сегодня он был очень хорош. Но, как всегда, это футбол, и здесь важно быть сильными вместе, а он часть хорошей команды.

Мы с нетерпением ждем следующего матча. Это новый вызов – снова выездная игра против топ-команды из Испании («Атлетико» – ред.). Нам нужно взять с этого матча уверенность и то, как мы держались вместе. У футбола всегда есть возможности, даже если ты из небольшого города, как Буде. Поэтому мы просто ждем этой игры и, считаю, имеем все необходимое, чтобы победить», – сказал Кнутсен.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Буде-Глимт» занимает 27-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 6 турнирных баллов после 7 сыгранных матчей.