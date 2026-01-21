Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Буде-Глимта пояснил, как норвежцы шокировали Ман Сити в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
21 января 2026, 08:47 |
283
0

Коуч Буде-Глимта пояснил, как норвежцы шокировали Ман Сити в Лиге чемпионов

Хьетиль Кнутсен поделился эмоциями после безумной победы

21 января 2026, 08:47 |
283
0
Коуч Буде-Глимта пояснил, как норвежцы шокировали Ман Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хьетиль Кнутсен

Главный тренер ФК «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен поделился эмоциями после безумной победы своей команды над Манчестер Сити (3:1) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя невероятно! Думаю, сегодня мы провели очень хороший матч и понимали, что играем против команды мирового уровня. Прежде всего, нам нужно было качественно обороняться: мы не могли давать им много пространства в центре поля и должны были работать вместе всей командой из 11 игроков.

Мы отбирали мяч в выгодных зонах, что позволяло проводить контратаки. Считаю, что мы очень сильны, когда соперник оставляет нам пространство, и сегодня мы забили несколько невероятных голов.

Йенс Геуге – фантастический игрок. Ему нравится играть в топ-матчах против сильнейших команд и лучших соперников. Сегодня он был очень хорош. Но, как всегда, это футбол, и здесь важно быть сильными вместе, а он часть хорошей команды.

Мы с нетерпением ждем следующего матча. Это новый вызов – снова выездная игра против топ-команды из Испании («Атлетико» – ред.). Нам нужно взять с этого матча уверенность и то, как мы держались вместе. У футбола всегда есть возможности, даже если ты из небольшого города, как Буде. Поэтому мы просто ждем этой игры и, считаю, имеем все необходимое, чтобы победить», – сказал Кнутсен.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Буде-Глимт» занимает 27-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 6 турнирных баллов после 7 сыгранных матчей.

По теме:
Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Юнион Сент-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кьетиль Кнутсен Буде-Глимт Манчестер Сити Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Футбол | 20 января 2026, 10:33 1
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»

Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20 января 2026, 14:40 0
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша

Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Футбол | 21.01.2026, 07:00
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 20.01.2026, 20:01
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
19.01.2026, 16:28 28
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
19.01.2026, 20:32 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем