А сколько двойных? Гауфф выбила Данилович и вышла в третий раунд Aus Open
Коко в двух сетах справилась с Ольгой в матче 1/32 финала мейджора в Мельбурне
Третья ракетка мира Коко Гауфф из США прошла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором круге американка в двух сетах уверенно обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (WTA 69) за 1 час и 19 минут.
Australian Open 2026. 1/32 финала
Коко Гауфф (США) [3] – Ольга Данилович (Сербия) – 6:2, 6:2
Гауфф впервые сыграла против Ольги. На старте мейджора Коко справилась с Камиллой Рахимовой.
За матч Гауфф оформил четыре двойные ошибки. Пока что это ее минимально количество двойных в 2026 году за один поединков – столько же было в играх United Cup против Соланы Сиерры и Иги Свентек.
Коко в 1/16 финала Australian Open встретится с Хейли Баптист (США, WTA 70).
С 2022 года Гофф (14–0) является одной из четырех теннисисток, наряду с Ариной Соболенко (15–0), Игой Свентек (16–0) и Элиной Свитолиной (12–0), которая имеет беспроигрышную серию во втором круге турниров Grand Slam (минимум 10 выступлений).
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге
Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша