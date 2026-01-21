Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. А сколько двойных? Гауфф выбила Данилович и вышла в третий раунд Aus Open
Australian Open
21 января 2026, 07:16 | Обновлено 21 января 2026, 07:30
84
0

Коко в двух сетах справилась с Ольгой в матче 1/32 финала мейджора в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США прошла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге американка в двух сетах уверенно обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (WTA 69) за 1 час и 19 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Ольга Данилович (Сербия) – 6:2, 6:2

Гауфф впервые сыграла против Ольги. На старте мейджора Коко справилась с Камиллой Рахимовой.

За матч Гауфф оформил четыре двойные ошибки. Пока что это ее минимально количество двойных в 2026 году за один поединков – столько же было в играх United Cup против Соланы Сиерры и Иги Свентек.

Коко в 1/16 финала Australian Open встретится с Хейли Баптист (США, WTA 70).

С 2022 года Гофф (14–0) является одной из четырех теннисисток, наряду с Ариной Соболенко (15–0), Игой Свентек (16–0) и Элиной Свитолиной (12–0), которая имеет беспроигрышную серию во втором круге турниров Grand Slam (минимум 10 выступлений).

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Коко Гауфф Ольга Данилович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
