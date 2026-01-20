Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Буде-Глимт стал четвертым клубом из Норвегии, забившим 3+ гола англичанам

Все четыре раза это осуществили разные норвежские клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Буде-Глимт стал лишь четвертой командой из Норвегии, которой удалось забить 3+ гола в ворота английского клуба в еврокубках.

Случилось это в матче 7-го тура Лиги чемпионов, в котором норвежцы дома победили Манчестер Сити со счетом 3:1.

Впервые 3+ гола в ворота представителей Англии забил Люн в поединке Кубка УЕФА 1972/73 в ворота Тоттенхэм Хотспур, правда успеха норвежцам это не принесло – 3:6.

Вторым клубом из Норвегии с 3 голами стал Тромсе, в матче Кубка обладателей кубков 1997/98 победивший Челси со счетом 3:2.

В игре Кубка УЕФА сезона 2002/03 снова от норвежцев пострадал Челси, на этот раз от Викинга (2:4).

Сегодня Буде-Глимт победил Манчестер Сити со счетом 3:1 и присоединился к компании Люна, Тромсе и Викинга.

