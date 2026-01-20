Буде-Глимт стал четвертым клубом из Норвегии, забившим 3+ гола англичанам
Все четыре раза это осуществили разные норвежские клубы
Буде-Глимт стал лишь четвертой командой из Норвегии, которой удалось забить 3+ гола в ворота английского клуба в еврокубках.
Случилось это в матче 7-го тура Лиги чемпионов, в котором норвежцы дома победили Манчестер Сити со счетом 3:1.
Впервые 3+ гола в ворота представителей Англии забил Люн в поединке Кубка УЕФА 1972/73 в ворота Тоттенхэм Хотспур, правда успеха норвежцам это не принесло – 3:6.
Вторым клубом из Норвегии с 3 голами стал Тромсе, в матче Кубка обладателей кубков 1997/98 победивший Челси со счетом 3:2.
В игре Кубка УЕФА сезона 2002/03 снова от норвежцев пострадал Челси, на этот раз от Викинга (2:4).
Сегодня Буде-Глимт победил Манчестер Сити со счетом 3:1 и присоединился к компании Люна, Тромсе и Викинга.
🇳🇴x🏴 It's the fourth time a Norwegian team scored 3⃣ goals past an English team:— playmakerstats (@playmaker_EN) January 20, 2026
Lyn 3-6 Tottenham (UEFA Cup 72/73)
Tromso 3-2 Chelsea (Cup Winners' Cup 97/98)
Viking 4-2 Chelsea (UEFA Cup 02/03)
Bodo/Glimt 3-1 Man City (UCL 25/26)#UEFAChampionsLeague #Bodo #ManCity pic.twitter.com/DpLBXGRXn9
