Лидер Второй лиги пригласил двух игроков тернопольской Нивы

Как стало известно Sport.ua, лидер группы «А» Второй лиги – ФК «Куликов-Белка» – достиг договоренности о подписании контракта с бывшими игроками перволиговой тернопольской «Нивы» – Дмитрием Галадеем и Андреем Беем.

По имеющейся информации, селекционеры «Куликова-Белки» сосредоточены на усилении вратарской позиции.

Настроенные повыситься в классе подопечные Сергея Атласюка возвращаются из отпуска 9 февраля и запланировали провести 7-8 спаррингов.

На данный момент «Куликов-Белка» возглавляет турнирную таблицу в группе «А» Второй лиги, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что команда Второй лиги приступит к работе 20 января с новым тренером.