Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
20 января 2026, 21:27 |
Лидер Второй лиги пригласил двух игроков тернопольской Нивы

«Куликов-Белка» ищет вратаря и усилится Галадеем и Беем

«Куликов-Белка» ищет вратаря и усилится Галадеем и Беем
ФК Нива Тернополь. Дмитрий Галадей

Как стало известно Sport.ua, лидер группы «А» Второй лиги – ФК «Куликов-Белка» – достиг договоренности о подписании контракта с бывшими игроками перволиговой тернопольской «Нивы» – Дмитрием Галадеем и Андреем Беем.

По имеющейся информации, селекционеры «Куликова-Белки» сосредоточены на усилении вратарской позиции.

Настроенные повыситься в классе подопечные Сергея Атласюка возвращаются из отпуска 9 февраля и запланировали провести 7-8 спаррингов.

На данный момент «Куликов-Белка» возглавляет турнирную таблицу в группе «А» Второй лиги, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что команда Второй лиги приступит к работе 20 января с новым тренером.

