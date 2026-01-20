Лидер Второй лиги пригласил двух игроков тернопольской Нивы
«Куликов-Белка» ищет вратаря и усилится Галадеем и Беем
Как стало известно Sport.ua, лидер группы «А» Второй лиги – ФК «Куликов-Белка» – достиг договоренности о подписании контракта с бывшими игроками перволиговой тернопольской «Нивы» – Дмитрием Галадеем и Андреем Беем.
По имеющейся информации, селекционеры «Куликова-Белки» сосредоточены на усилении вратарской позиции.
Настроенные повыситься в классе подопечные Сергея Атласюка возвращаются из отпуска 9 февраля и запланировали провести 7-8 спаррингов.
На данный момент «Куликов-Белка» возглавляет турнирную таблицу в группе «А» Второй лиги, набрав 42 очка.
Ранее сообщалось, что команда Второй лиги приступит к работе 20 января с новым тренером.
