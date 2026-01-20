Подтверждение от Романо. Арсенал отпустил игрока в аренду за 4 млн евро

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нванери вскоре перейдет во французский «Марсель», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний футболист присоединится к провансальцам на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Отмечается, что «Марсель» полностью возьмет на себя зарплату игрока за этот период, а также заплатит «канонирам» до 4 миллионов евро за саму сделку. Размер компенсации будет зависеть от количества проведенных матчей.

Также в соглашении не предусмотрена опция выкупа.

В сезоне 2025/26 Итан Нванери провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отпустить в «Аякс» Александра Зинченко и Кристиана Нергора.