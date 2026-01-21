Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Решение принято. Футболист сборной Украины покидает АПЛ

Александр Зинченко перейдет в «Аякс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко практически договорился о переходе в амстердамский «Аякс».

По данным Vi.nl, серьезных препятствий для трансфера нет. Сначала обсуждалась аренда игрока, однако стороны быстро пришли к соглашению о полном выкупе контракта. Сумма выкупа и аренды почти не отличаются, поэтому сделка практически готова.

Ожидается, что в ближайшее время «Аякс» официально объявит о подписании Зинченко.

Ранее украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Дмитрий Олийченко Источник: Voetbal International
