Решение принято. Футболист сборной Украины покидает АПЛ
Александр Зинченко перейдет в «Аякс»
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко практически договорился о переходе в амстердамский «Аякс».
По данным Vi.nl, серьезных препятствий для трансфера нет. Сначала обсуждалась аренда игрока, однако стороны быстро пришли к соглашению о полном выкупе контракта. Сумма выкупа и аренды почти не отличаются, поэтому сделка практически готова.
Ожидается, что в ближайшее время «Аякс» официально объявит о подписании Зинченко.
Ранее украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…
Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»