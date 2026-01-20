Динамо летом вернет в свой состав футболиста сборной при одном условии

Футболист сборной Македонии Решат Рамадани все еще находится на контракте с «Динамо» Киев и выступает на правах аренды за «Шкендию».

По информации источника, если он стабильно будет играть в своем нынешнем клубе, планируется его возвращение в состав киевлян уже следующим летом.

В этом сезоне в активе Решата Рамадани 24 сыгранных матча за «Шкендию», один забитый гол и одна желтая карточка.

Отмечается, что Флорент Рамадани, старший брат Решата, продолжит карьеру в Косово, несмотря на слухи об интересе украинских клубов.

Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.