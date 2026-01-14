Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мане вабил Салаха с КАН-2025. Сенегал одолел Египет
Кубок Африки
Сенегал
14.01.2026 19:00 – FT 1 : 0
Египет
Кубок африканских наций
14 января 2026, 21:06 | Обновлено 14 января 2026, 21:14
439
3

В финале «Львы Теранги» будут играть против сильнейшего из пары Марокко и Нигерии

Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок африканских наций. Полуфинал.

Сенегал – Египет - 1:0

Гол: Мане, 78

Предупреждения: Кулибали, 17, Диарра, 41 – Абдельмагид, 6

Сенегал: Менди – М. Диуф, Ниакате, Кулибали (М. Сарр, 23), Диатта – П. Гуе (Сисс, 90+1), И. Гуе, Диарра – Мане, Джексон (Ш. Ндиайе, 85), И. Ндиайе (И. Сарр, 85).

Египет: М. Эль-Шенави – Фету, Рабия (Зизо, 81), Ибрагим, Хани – Фатхи (Мохсен, 90+4), Абдельмагид, Аттия – Ашур – Мармуш, Салах.

Арбитр: Пьер Гислен Атчо (Габон).

Стадион: «Гранд Стад де Танжер» (Танжер, Марокко).

Удары (в створ) – 12 (4) : 3 (1)
Угловые – 6 : 1
Оффсайды – 1 : 1

СЕНЕГАЛ - ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

сборная Египта по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций Садио Мане Мохамед Салах
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
AK.228
👏👏
Ответить
0
Brian
Браво Сенегал. Дуже переконливо виглядав в цьому матчі і на турнірі в цілому. Для Єгипту стадія 1\2 це вже досягнення. Чесно кажучи навіть не розраховував що вийдуть з групи. Чекаю на фінал Сенегал - Нігерія.
Ответить
0
Макс Максов
Ну взагалі то, в них ще має бути матч за 3 місце...
Ответить
0
