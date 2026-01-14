Мане вабил Салаха с КАН-2025. Сенегал одолел Египет
В финале «Львы Теранги» будут играть против сильнейшего из пары Марокко и Нигерии
Кубок африканских наций. Полуфинал.
Сенегал – Египет - 1:0
Гол: Мане, 78
Предупреждения: Кулибали, 17, Диарра, 41 – Абдельмагид, 6
Сенегал: Менди – М. Диуф, Ниакате, Кулибали (М. Сарр, 23), Диатта – П. Гуе (Сисс, 90+1), И. Гуе, Диарра – Мане, Джексон (Ш. Ндиайе, 85), И. Ндиайе (И. Сарр, 85).
Египет: М. Эль-Шенави – Фету, Рабия (Зизо, 81), Ибрагим, Хани – Фатхи (Мохсен, 90+4), Абдельмагид, Аттия – Ашур – Мармуш, Салах.
Арбитр: Пьер Гислен Атчо (Габон).
Стадион: «Гранд Стад де Танжер» (Танжер, Марокко).
Удары (в створ) – 12 (4) : 3 (1)
Угловые – 6 : 1
Оффсайды – 1 : 1
СЕНЕГАЛ - ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
