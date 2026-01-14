Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок покинула Хобарт, проиграв четвертьфинал на супертай-брейке
14 января 2026, 13:20
Надежда Киченок покинула Хобарт, проиграв четвертьфинал на супертай-брейке

Украинка и Макото Ниномия в трех сетах уступили Катажине Питер и Джанис Тджен

Надежда Киченок покинула Хобарт, проиграв четвертьфинал на супертай-брейке
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела выйти в полуфинал парного разряда хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в трех сетах (на супертай-брейке) проиграли тандему Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 41 минуту.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард, 1/4 финала

Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 6:3, 5:7, [10:7]

Киченок и Ниномия стартовали в Хобарте с победы над вторыми сеяными Чан Хао-Чин / Цзян Синьюй.

Надежда и Макото провели 14-й совместный матч с лета 2025 года и потерпели третье поражение (три проигранных матча из последних четырех).

Катажина и Джанис продолжили винстрик до шести поединков. В октябре 2025 года они стали чемпионкам соревнований WTA 250 в Чжэнчжоу.

В полуфинале Питер и Тджен поборются против третьих сеяных Эри Ходзуми и У Фансень.

Надежда Киченок WTA Хобарт Катажина Питер Макото Ниномия Джанис Тджен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
