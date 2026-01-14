Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему руководство МЮ единогласно выбрало Каррика
Англия
14 января 2026, 01:38 |
Стало известно, почему руководство МЮ единогласно выбрало Каррика

Раскрыто, что решило судьбу тренерского кресла в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло единогласное решение назначить Майкла Каррика временным наставником команды после серии собеседований.

Вчора пресс–служба «МЮ» официально подтвердила, что Каррик будет возглавлять коллектив до завершения нынешнего сезона. Согласно данным репортера Бена Джейкобса, боссы клуба были впечатлены его лидерским потенциалом, открытостью к диалогу и глубоким пониманием текущих возможностей игроков. Стоит отметить, что на эту должность также претендовали Руд ван Нистелрой и Оле–Гуннар Сульшер.

Ключевую роль в процессе выбора тренера сыграл футбольный директор манкунианцев Джейсон Уилкокс. Совместными усилиями Уилкокса и Керрика в тренерский штаб были приглашены Джонатан Вудгейт и Стив Холланд.

В клубе сохраняют оптимизм относительно перспектив команды и верят в попадание в зону Лиги чемпионов. На текущий момент, после 21 проведенного тура в рамках АПЛ, «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 31 балл.

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Руд ван Нистелрой Стив Холланд Английская Премьер-лига Джонатан Вудгейт
Михаил Олексиенко Источник: Бен Джейкобс
