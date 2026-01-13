Легенда Черноморца: «Уход Кучера? У меня до сих пор есть много вопросов»

Легендарный форвард одесского Черноморца Иван Гецко отреагировал на уход Александра Кучера с должности главного тренера «моряков».

– Ситуация с уходом Кучера выглядит очень странно. Черноморец официально об этом не сообщал и мы узнавали новости от инсайдеров, а затем Кучер в интервью подтвердил информацию.

– У меня до сих пор есть много вопросов на этот счет. Я пытался узнать, что на самом деле произошло, но мне никто не дал ответа, – сказал Гецко.

В зимнюю паузу одесский Черноморец сменил тренера. «Моряков» возглавил Роман Григорчук, сменивший в должности коуча одесской команды Александра Кучера.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.