ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный французский нападающий продолжит карьеру в Африке
Виссам Бен Йеддер – игрок «Видада» из Касабланки
Марокканский «Видад» из Касабланки объявил в официальных соцсетях о подписании контракта с Виссамом Бен Йеддером.
Соглашение между «клубом красных» и 35-летним французским нападающим рассчитано на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год.
«Клуб приветствует своего нового игрока в команде и выражает полную уверенность в том, что Виссам Бен Йеддер станет качественным усилением состава, а его опыт и технические и физические возможности помогут укрепить команду и достичь амбиций клуба и ожиданий болельщиков.
Ношение футболки «Видада» – это честь, а беречь ее – обязанность», – говорится в заявлении.
В 2024 году Бен Йеддер попрощался с «Монако» и был отстранен от футбола по делу о сексуальном насилии, а в 2025 году перешел в иранский «Спехан», оттуда – в турецкий «Сакаръяспор».
Welcome Wissam Ben Yedder to the family! ❤️🤍#DimaWydad pic.twitter.com/CAxt8PL8gO— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) January 6, 2026
