ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный французский нападающий продолжит карьеру в Африке

Марокканский «Видад» из Касабланки объявил в официальных соцсетях о подписании контракта с Виссамом Бен Йеддером.

Соглашение между «клубом красных» и 35-летним французским нападающим рассчитано на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год.

«Клуб приветствует своего нового игрока в команде и выражает полную уверенность в том, что Виссам Бен Йеддер станет качественным усилением состава, а его опыт и технические и физические возможности помогут укрепить команду и достичь амбиций клуба и ожиданий болельщиков. Ношение футболки «Видада» – это честь, а беречь ее – обязанность», – говорится в заявлении.

В 2024 году Бен Йеддер попрощался с «Монако» и был отстранен от футбола по делу о сексуальном насилии, а в 2025 году перешел в иранский «Спехан», оттуда – в турецкий «Сакаръяспор».