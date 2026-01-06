Украина. Премьер лига06 января 2026, 09:27 | Обновлено 06 января 2026, 09:29
157
0
Колос опубликовал планы на зимние сборы и список спаррингов
Ковалевцы проведут восемь контрольных матчей в Турции
06 января 2026, 09:27 | Обновлено 06 января 2026, 09:29
157
0
«Колос» опубликовал на официальном сайте планы команды на зимние сборы.
Ковалевцы выйдут из зимнего отпуска 12 января и сразу отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Ковалевская делегация поедет автобусом до Варшавы, а оттуда самолетом в Белек.
Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:
- 21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)
- 24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)
- 30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)
- 31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)
- 07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)
- 07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)
- 11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)
- 11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)
Перед зимней паузой «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков.
Весенняя часть сезона для «Колоса» стартует домашним матчем 17-го тура УПЛ с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2026, 15:59 6
Команду может возглавить Энцо Мареска
Футбол | 06 января 2026, 07:00 3
В Лиссабон может перебраться Довбик
Хоккей | 05.01.2026, 10:59
Футбол | 05.01.2026, 12:18
Футбол | 06.01.2026, 04:15
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 10:08 18
05.01.2026, 07:07 6
04.01.2026, 23:59 25
06.01.2026, 06:34 1
04.01.2026, 14:44 8
05.01.2026, 07:27 2
04.01.2026, 08:04 27
05.01.2026, 07:59 7