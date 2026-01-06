Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос опубликовал планы на зимние сборы и список спаррингов
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 09:27 | Обновлено 06 января 2026, 09:29
157
0

Колос опубликовал планы на зимние сборы и список спаррингов

Ковалевцы проведут восемь контрольных матчей в Турции

06 января 2026, 09:27 | Обновлено 06 января 2026, 09:29
157
0
Колос опубликовал планы на зимние сборы и список спаррингов
ФК Колос

«Колос» опубликовал на официальном сайте планы команды на зимние сборы.

Ковалевцы выйдут из зимнего отпуска 12 января и сразу отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Ковалевская делегация поедет автобусом до Варшавы, а оттуда самолетом в Белек.

Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:

  • 21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)
  • 24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)
  • 30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)
  • 31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)
  • 07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)
  • 07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)
  • 11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)
  • 11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)

Перед зимней паузой «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков.

Весенняя часть сезона для «Колоса» стартует домашним матчем 17-го тура УПЛ с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).

По теме:
Эдмар рассказал, благодаря чему ЛНЗ ушёл на зимнюю паузу лидером УПЛ.
ФЕДОРЧУК: «Начало в Кривбассе – это большое доверие и серьезный шанс»
ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»
Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Висла Краков Градец-Кралове Приштина Локомотив Пловдив ЛНЗ Черкассы Дила Гори Корвинул
Иван Чирко Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05 января 2026, 15:59 6
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов
Футбол | 06 января 2026, 07:00 3
Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов
Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов

В Лиссабон может перебраться Довбик

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05.01.2026, 10:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05.01.2026, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Футбол | 06.01.2026, 04:15
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 06:34 1
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 2
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
05.01.2026, 07:59 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем