Колос опубликовал планы на зимние сборы и список спаррингов

«Колос» опубликовал на официальном сайте планы команды на зимние сборы.

Ковалевцы выйдут из зимнего отпуска 12 января и сразу отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Ковалевская делегация поедет автобусом до Варшавы, а оттуда самолетом в Белек.

Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:

21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)

24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)

30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)

31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)

07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)

07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)

11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)

11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)

Перед зимней паузой «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 25 очков.

Весенняя часть сезона для «Колоса» стартует домашним матчем 17-го тура УПЛ с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).