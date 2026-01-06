Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами

Азербайджанский «Нефтчи» интересуется украинским полузащитником львовского «Руха» Денисом Пидгурским, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста лично заинтересован новый главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб.

Отмечается, что «Нефтчи» попытается воспользоваться тем, что контракт игрока с «Рухом» действует до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Денис Подгурский провел 17 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее «Нефтчи» позорно подписал договор о сотрудничестве с московским «Локомотивом».