Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 18:58 |
Денисом Пидгурским из Руха интересуется Нефтчи

Денисом Пидгурским из Руха интересуется Нефтчи

Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
ФК Рух. Денис Пидгурский

Азербайджанский «Нефтчи» интересуется украинским полузащитником львовского «Руха» Денисом Пидгурским, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста лично заинтересован новый главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб.

Отмечается, что «Нефтчи» попытается воспользоваться тем, что контракт игрока с «Рухом» действует до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Денис Подгурский провел 17 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее «Нефтчи» позорно подписал договор о сотрудничестве с московским «Локомотивом».

Нефтчи Баку Рух Львов Денис Пидгурский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу Юрий Вернидуб
Дмитрий Вус Источник: Telegram
