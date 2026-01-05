Стало известно, кого этой зимой планирует подписать Динамо

Стало известно, какие позиции планирует усилить «Динамо» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпиона Украинской Премьер-лиги собирается усилить две позиции: правый фланг обороны и опорная зона. Существует вероятность, что на одну из этих позиций будет приобретен игрок из УПЛ, если трансфер одобрит руководство.

После 16 туров чемпионата Украины киевское «Динамо» набрало 26 баллов и расположилось на четвертой позиции. Их Лиги конференций команда Костюка вылетела, набрав шесть очков в основном раунде. Также «бело-синие» продолжают борьбу за Кубок Украины, где уже вышли в четвертьфинал.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может оформить трансфер легионера.