04 января 2026, 21:01
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби против Парижа
4 января в 21:45 состоится матч 17-го тура французской Лиги 1
4 января в 21:45 состоится матч 17-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ будет принимать Париж на стадионе Парк де Пренс.
Луис Энрике определил стартовый состав ПСЖ на парижское дерби.
Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе ПСЖ.
Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (36), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).
Стартовые составы ПСЖ и Парижа на дерби в Лиге 1
