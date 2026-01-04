Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби против Парижа

4 января в 21:45 состоится матч 17-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ будет принимать Париж на стадионе Парк де Пренс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луис Энрике определил стартовый состав ПСЖ на парижское дерби.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе ПСЖ.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (36), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

Стартовые составы ПСЖ и Парижа на дерби в Лиге 1