  4. Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби против Парижа
Франция
04 января 2026, 21:01 | Обновлено 04 января 2026, 21:07
4 января в 21:45 состоится матч 17-го тура французской Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 января в 21:45 состоится матч 17-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ будет принимать Париж на стадионе Парк де Пренс.

Луис Энрике определил стартовый состав ПСЖ на парижское дерби.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе ПСЖ.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (36), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

Стартовые составы ПСЖ и Парижа на дерби в Лиге 1

стартовые составы Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Николай Степанов Sport.ua
