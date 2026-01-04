Арнальди специально снялся с финала отбора в Брисбене из-за травмы Фонсеки
Маттео попал в осноную сетку соревнований как лаки-лузер, у Жоау – травма спины
19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 24) снялся с хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.
Фонсека пропустит первые соревнования в 2026 году из-за травмы поясницы.
Вместо Жоау в основе Брисбена выступит итальянец Маттео Арнальди (Италия, ATP 61), который получил статус лаки-лузера. В первом круге основы Маттео сыграет против Даниэля Альтмайера.
Интересно, что Арнальди даже не вышел на финальный матч квалификации против Ринки Хидзикаты. По итогу в основе сыграет и Ринки, и Маттео.
Матчи основной сете Брисбена стартовали 4 января. Финал запланирован на 11 число.
