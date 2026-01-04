Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Арнальди специально снялся с финала отбора в Брисбене из-за травмы Фонсеки

Маттео попал в осноную сетку соревнований как лаки-лузер, у Жоау – травма спины

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 24) снялся с хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Фонсека пропустит первые соревнования в 2026 году из-за травмы поясницы.

Вместо Жоау в основе Брисбена выступит итальянец Маттео Арнальди (Италия, ATP 61), который получил статус лаки-лузера. В первом круге основы Маттео сыграет против Даниэля Альтмайера.

Интересно, что Арнальди даже не вышел на финальный матч квалификации против Ринки Хидзикаты. По итогу в основе сыграет и Ринки, и Маттео.

Матчи основной сете Брисбена стартовали 4 января. Финал запланирован на 11 число.

По теме:
39-й номер рейтинга ATP пропустит Aus Open 2026. Он не играл с августа
Норвежская биатлонистка покинула сборную. Она пропустит старт сезона
Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса после титула в Вене
