Арнальди специально снялся с финала отбора в Брисбене из-за травмы Фонсеки

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 24) снялся с хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Фонсека пропустит первые соревнования в 2026 году из-за травмы поясницы.

Вместо Жоау в основе Брисбена выступит итальянец Маттео Арнальди (Италия, ATP 61), который получил статус лаки-лузера. В первом круге основы Маттео сыграет против Даниэля Альтмайера.

Интересно, что Арнальди даже не вышел на финальный матч квалификации против Ринки Хидзикаты. По итогу в основе сыграет и Ринки, и Маттео.

Матчи основной сете Брисбена стартовали 4 января. Финал запланирован на 11 число.