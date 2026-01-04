Мане стал самым молодым автором гола в АПЛ в составе Вулверхэмптона

АПЛ вспомнила самых молодых футболистов-авторов забитых мячей каждой команды лиги

Английский нападающий Вулверхэмптона Матеуш Мане в возрасте 18 лет и 109 дней стал самым молодым автором гола «волков» в АПЛ.

Произошло это в матче 20-го тура, в котором Вулверхэмптон дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 3:0.

По этому поводу АПЛ упомянула самых молодых авторов забитых мячей каждой команды текущего сезона.

Самые молодые авторы забитых мячей в истории каждой команды АПЛ сезона 2025/26