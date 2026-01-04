Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мане стал самым молодым автором гола в АПЛ в составе Вулверхэмптона
04 января 2026
Мане стал самым молодым автором гола в АПЛ в составе Вулверхэмптона

А кто был таковым в других командах лиги?

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеуш Мане

АПЛ вспомнила самых молодых футболистов-авторов забитых мячей каждой команды лиги

Английский нападающий Вулверхэмптона Матеуш Мане в возрасте 18 лет и 109 дней стал самым молодым автором гола «волков» в АПЛ.

Произошло это в матче 20-го тура, в котором Вулверхэмптон дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 3:0.

По этому поводу АПЛ упомянула самых молодых авторов забитых мячей каждой команды текущего сезона.

Самые молодые авторы забитых мячей в истории каждой команды АПЛ сезона 2025/26

  • 16 лет и 270 дней – Джеймс Воган (Эвертон)
  • 16 лет и 356 дней – Джеймс Милнер (Лидс Юнайтед)
  • 16 лет и 361 день – Рио Нгумоха (Ливерпуль)
  • 17 лет и 113 дней – Сеск Фабрегас (Арсенал)
  • 17 лет и 166 дней – Энди Тернер (Тоттенхэм Хотспур)
  • 17 лет и 226 дней – Федерико Македа (Манчестер Юнайтед)
  • 17 лет и 229 дней – Льюис Майли (Ньюкасл Юнайтед)
  • 17 лет и 342 дня – Микаэль Форсселл (Челси)
  • 18 лет и 60 дней – Гарет Барри (Астон Вилла)
  • 18 лет и 73 дня – Эван Фергюсон (Брайтон)
  • 18 лет и 86 дней – Рио Фердинанд (Вест Хэм Юнайтед)
  • 18 лет и 98 дней – Мика Ричардс (Манчестер Сити)
  • 18 лет и 109 дней – Матеуш Мане (Вулверхэмптон)
  • 18 лет и 117 дней – Майкл Бриджес (Сандерленд)
  • 18 лет и 155 дней – Райан Сессеньон (Фулхэм)
  • 18 лет и 313 дней – Виктор Одобер (Бернли)
  • 18 лет и 361 день – Клинтон Моррисон (Кристалл Пэлас)
  • 19 лет и 68 дней – Марлон Гервуд (Ноттингем Форест)
  • 19 лет и 96 дней – Жуниор Эли Крупи (Борнмут)
  • 21 год и 272 дня – Кевин Шаде (Брентфорд)
