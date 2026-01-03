Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получит статус свободного агента в ближайшее время. Об этом сообщил портал iSport.cz.

Чешский «Лишень», который выступает во втором по силе дивизионе, решил прекратить сотрудничество с 29-летним футболистом. Официальное объявление об уходе ожидается в ближайшие дни.

Беседин перебрался в чемпионат Чехии в январе 2025 года. С тех пор провел 23 игры во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В своей карьере форвард играл в составе «Динамо», харьковского «Металлиста», выступал в чемпионатах Кипра и Казахстана. В активе игрока – 19 поединков и два забитых мяча в футболке сборной Украины.

«Лишень» («Артис Брно») занимает третье место в турнирной таблице, которое позволяет пробиться в плей-офф за право повыситься в классе. Отставание от первой позиции составляет 11 баллов.