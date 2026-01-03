Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 11:44 |
1131
4

Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе

Форвард Артем Беседин покинет «Лишень» («Артис Брно») и станет свободным агентом

03 января 2026, 11:44
1131
4 Comments
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получит статус свободного агента в ближайшее время. Об этом сообщил портал iSport.cz.

Чешский «Лишень», который выступает во втором по силе дивизионе, решил прекратить сотрудничество с 29-летним футболистом. Официальное объявление об уходе ожидается в ближайшие дни.

Беседин перебрался в чемпионат Чехии в январе 2025 года. С тех пор провел 23 игры во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В своей карьере форвард играл в составе «Динамо», харьковского «Металлиста», выступал в чемпионатах Кипра и Казахстана. В активе игрока – 19 поединков и два забитых мяча в футболке сборной Украины.

«Лишень» («Артис Брно») занимает третье место в турнирной таблице, которое позволяет пробиться в плей-офф за право повыситься в классе. Отставание от первой позиции составляет 11 баллов.

чемпионат Чехии по футболу Артис Брно (Лишень) Артем Беседин Динамо Киев свободный агент
Николай Тытюк Источник
Liverpool-FС
Якби не його жахлива травма, хто зна як склалася футбольна кар'єра. В хейтерам ху вам в ротяку🖕
Alex86 1
Статистика вражає
Перець
Хто сказав що він форвард ? Ні техніки ,ні футбольного чуття 
