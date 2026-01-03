Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 23:52 |
979
1

Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо

Цитаишвили может перебраться в Серию А

03 января 2026, 23:52 |
979
1 Comments
Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Итальянские «Наполи» и «Лацио» проявляют интерес к фланговому полузащитнику киевского «Динамо» Георгию Цитаишвили, сообщает Calciomercato.

Сейчас 24-летний грузин выступает на правах аренды за французский «Мец», где пытается перезапустить карьеру. Скорость, дриблинг и универсальность игрока привлекли внимание клубов Серии А, которые рассматривают его как вариант для усиления атаки.

Зимой «Динамо» может получить предложения о полноценном трансфере или уже отпустить игрока бесплатно летом, когда у него заканчивается контракт.

По теме:
Реал решил подписать обладателя Золотого мяча. Возможен бесплатный переход
Кривбасс может усилиться скандальным капитаном другого клуба УПЛ
Сделано невероятно предложение. Реал готовит сумасшедший зимний трансфер
Георгий Цитаишвили трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ Мец Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 4
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол
Футбол | 04.01.2026, 00:00
Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол
Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол
У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ
Футбол | 03.01.2026, 19:44
У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ
У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
всім став у нагоді, тільки не Динамо 
Ответить
0
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем