Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
Цитаишвили может перебраться в Серию А
Итальянские «Наполи» и «Лацио» проявляют интерес к фланговому полузащитнику киевского «Динамо» Георгию Цитаишвили, сообщает Calciomercato.
Сейчас 24-летний грузин выступает на правах аренды за французский «Мец», где пытается перезапустить карьеру. Скорость, дриблинг и универсальность игрока привлекли внимание клубов Серии А, которые рассматривают его как вариант для усиления атаки.
Зимой «Динамо» может получить предложения о полноценном трансфере или уже отпустить игрока бесплатно летом, когда у него заканчивается контракт.
Nuovo nome per il #Napoli. Il club azzurro e la #Lazio, stando a quanto riporta Gazzetta dello Sport, sarebbero sulle tracce di Giorgi Tsitaishvili, esterno offensivo georgiano del Dinamo Kiev, in prestito al Metz.#Calciomercato— SoloNapoliX (@SoloNapoliX) January 2, 2026
⚪🔵 #NapoliCasualMedia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершились все четвертьфиналы
Боксер выступил с пожеланиями на Новый год