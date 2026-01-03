Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо

Итальянские «Наполи» и «Лацио» проявляют интерес к фланговому полузащитнику киевского «Динамо» Георгию Цитаишвили, сообщает Calciomercato.

Сейчас 24-летний грузин выступает на правах аренды за французский «Мец», где пытается перезапустить карьеру. Скорость, дриблинг и универсальность игрока привлекли внимание клубов Серии А, которые рассматривают его как вариант для усиления атаки.

Зимой «Динамо» может получить предложения о полноценном трансфере или уже отпустить игрока бесплатно летом, когда у него заканчивается контракт.