Гендиректор ЛНЗ: «Мы весной будем сильнее. Будем радовать результатами»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк обратился к болельщикам черкасской команды:

«Я хочу пообещать болельщикам ЛНЗ, что команда будет бороться за каждое очко в чемпионате до конца. И мы не будем слабее. Мы весной будем сильнее. Мы сделаем все, чтобы быть сильнее. Мы сделаем все, чтобы радовать черкасчан хорошими результатами. Но это футбол, а футбол – непредсказуемый.

Хочу также поздравить всех наших болельщиков с наступающими праздниками, пожелать мира, здоровья, тепла вашим семьям и как можно больше поводов для радости вместе с ЛНЗ. Спасибо за вашу поддержку – она для нас очень важна».