24 декабря 2025, 05:23 | Обновлено 24 декабря 2025, 06:31
Гендиректор ЛНЗ: «Мы весной будем сильнее. Будем радовать результатами»

Василий Каюк обратился к болельщикам клуба

ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк обратился к болельщикам черкасской команды:

«Я хочу пообещать болельщикам ЛНЗ, что команда будет бороться за каждое очко в чемпионате до конца. И мы не будем слабее. Мы весной будем сильнее. Мы сделаем все, чтобы быть сильнее. Мы сделаем все, чтобы радовать черкасчан хорошими результатами. Но это футбол, а футбол – непредсказуемый.

Хочу также поздравить всех наших болельщиков с наступающими праздниками, пожелать мира, здоровья, тепла вашим семьям и как можно больше поводов для радости вместе с ЛНЗ. Спасибо за вашу поддержку – она для нас очень важна».

Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Трибуна
