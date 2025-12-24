Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 06:42 |
Категорическое «нет». Динамо отказалось вести переговоры о трансфере
Футболистов киевлян хотели взять в аренду
24 декабря 2025, 06:42
Ряд европейских клубов проявил интерес к футболистам киевского «Динамо».
Как отмечает журналист Игорь Цыганик, пока речь идет не о полноценных трансферах, а о возможной аренде игроков киевлян, однако в клубе один ответ для всех – отказ.
Первую часть сезона чемпионата Украины по футболу «Динамо» завершило на четвертой строчке в турнирной таблице с 26 очками и завершило выступления в Лиге конференций.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.
