Категорическое «нет». Динамо отказалось вести переговоры о трансфере

Ряд европейских клубов проявил интерес к футболистам киевского «Динамо».

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, пока речь идет не о полноценных трансферах, а о возможной аренде игроков киевлян, однако в клубе один ответ для всех – отказ.

Первую часть сезона чемпионата Украины по футболу «Динамо» завершило на четвертой строчке в турнирной таблице с 26 очками и завершило выступления в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.