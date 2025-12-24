Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Категорическое «нет». Динамо отказалось вести переговоры о трансфере
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 06:42 |
430
0

Категорическое «нет». Динамо отказалось вести переговоры о трансфере

Футболистов киевлян хотели взять в аренду

24 декабря 2025, 06:42 |
430
0
Категорическое «нет». Динамо отказалось вести переговоры о трансфере
ФК Динамо

Ряд европейских клубов проявил интерес к футболистам киевского «Динамо».

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, пока речь идет не о полноценных трансферах, а о возможной аренде игроков киевлян, однако в клубе один ответ для всех – отказ.

Первую часть сезона чемпионата Украины по футболу «Динамо» завершило на четвертой строчке в турнирной таблице с 26 очками и завершило выступления в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

По теме:
Назван лучший игрок житомирского Полесья в декабре 2025 года
И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу
В поисках усиления: Полтаве уже предложили более 20 игроков для подписания
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23 декабря 2025, 07:00 23
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены

Оба стали православными христианами

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Футбол | 23 декабря 2025, 10:42 17
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 23.12.2025, 23:42
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ
Футбол | 24.12.2025, 04:32
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем