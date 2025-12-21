Металлист 1925 проявляет интерес к центрбеку аутсайдера УПЛ
Валерий Дубко попал в шорт-лист харьковского клуба
«Металлист 1925» рассматривает варианты для усиления глубины состава на позиции центрального защитника.
Как сообщает UA-Футбол, одним из кандидатов на то, чтобы присоединиться к команде Младена Бартуловича, является защитник «Оболони» Валерий Дубко.
Харьковчане внесли талантливого защитника в расширенный шорт-лист желаемых приобретений.
Контракт Дубко с «Оболонью» действует до лета 2026 года. В этом сезоне Валерий сыграл за «пивоваров» шестнадцать матчей во всех турнирах.
Всего 24-летний центрбек провел на уровне УПЛ более 82 матчей, защищая цвета «Ворсклы», «Черноморца» и «Оболони».
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» готовит трансфер звезды украинского клуба.
