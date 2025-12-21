Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба

Украинский защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь привлекает внимание «Металлист 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги нацелен на подписание 18-летнего футболиста. Вероятно, что во время матча «Металлиста 1925» с «Вересом» могли состояться переговоры по игроку.

В текущем сезоне Кирилл Дигтярь провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» нацелен на вратаря известного клуба.