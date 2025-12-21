Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 11:10 | Обновлено 21 декабря 2025, 11:24
1365
5

Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба

Кирилл Дигтярь может присоединиться к клубу УПЛ

21 декабря 2025, 11:10 | Обновлено 21 декабря 2025, 11:24
1365
5 Comments
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
УАФ. Кирилл Дигтярь

Украинский защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь привлекает внимание «Металлист 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги нацелен на подписание 18-летнего футболиста. Вероятно, что во время матча «Металлиста 1925» с «Вересом» могли состояться переговоры по игроку.

В текущем сезоне Кирилл Дигтярь провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» нацелен на вратаря известного клуба.

По теме:
Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Vitality позволили Spinx перейти в MOUZ, отказавшись от безумной выгоды
На выход? Агент украинца встретится с руководством европейского клуба
Кирилл Дигтярь Металлист 1925 Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21 декабря 2025, 08:02 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»
Футбол | 21 декабря 2025, 10:56 0
Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»
Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»

Француз повторил невероятный рекорд Криштиану Роналду

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20.12.2025, 19:17
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Открываю для себя новых "звёзд"
Как не посмотришь - в УПЛ одни звёзды, только играть некому.
Ответить
+3
v.kolodnitsky
Зірки українського клубу?) От насмішили)))))))))))))))
Ответить
+2
Andrey Chichik
Кто это?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
SamojlovS
Почав шукати такого, не одразу зрозумів, що він не з ПЛ, а "десь нижче"... Далі вже не шукав.  
Ответить
0
Популярные новости
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 1
Футбол
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 61
Футбол
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем