КУЧЕРОВ: «Понимал, что не справлюсь со своими эмоциями»

Экс-полузащитник «Вереса» Валерий Кучеров рассказал о годах, проведенных в ровенском клубе, и о том, как узнал, что с ним не будут продлевать контракт:

«Часто повторял, что «Верес» – это мой дом. Когда ты очень долгое время находишься в клубе, проходишь долгий путь – приходит момент, когда понимаешь, что это уже родное место. К тому же так сложилось, что мой родной город уже длительное время находится в оккупации. Поэтому мы как‑то решили с женой, что нам комфортно жить в Ровно. В «Вересе» на меня рассчитывали, клуб ставил перед собой амбициозные задачи, мне это было интересно. Именно поэтому я на протяжении семи лет оставался в клубе. Ровно мне нравится. На данный момент и в будущем я планирую жить в Ровно. Хотя как дальше сложится жизнь – сейчас не могу сказать.

Какой момент был для меня самым тяжелым? Когда мне за четыре тура до конца первой части сезона сказали, что на меня больше не рассчитывают, не будут продлевать контракт. Было очень тяжело. Да, руководство клуба предложило в последнем домашнем матче против «Карпат» выйти и попрощаться с болельщиками. Но мы с женой подумали, и я решил этого не делать. Да, я хотел бы поблагодарить болельщиков, понимал, что это необходимо после стольких лет в клубе. Но внутри все бурлило. Понимал, что не справлюсь со своими эмоциями и не смогу это выдержать. Поэтому принял такое решение…»