Футболист клуба УПЛ попал в ДТП: «Я даже не видел...»
В машину Евгения Павлюка въехал другой водитель
Украинский защитник Металлиста 1925 Евгений Павлюк попал в ДТП В Полтаве. Об этом пишут полтавские региональные сайты.
По информации источника, футболист ехал на своем Audi вместе с мамой и на перекрестке улиц Сенной и Соборности в него врезался другой автомобиль.
«Я выезжал на светофор на зеленый, перестраивался в левую полосу и просто удар. Я даже не видел, как он ехал с правой стороны. Я так понимаю, я не буду ничего говорить, но понимаю так на красное хотел проскочить и не успел», – прокомментировал инцидент сам Павлюк.
В результате инцидента мать футболиста получила травму носа, а другого водителя забрала скорая. Представитель патрульной службы Ирина Пилипенко отметила, что именно водитель ВАЗ нарушил правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в страшное ДТП попал другой защитник харьковской команды. Василий Кравец вместе с семьей едва остались в живых после столкновения с фурами.
