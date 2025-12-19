Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист клуба УПЛ попал в ДТП: «Я даже не видел...»
Украина. Премьер лига
Футболист клуба УПЛ попал в ДТП: «Я даже не видел...»

В машину Евгения Павлюка въехал другой водитель

ФК Металлист 1925. Евгений Павлюк

Украинский защитник Металлиста 1925 Евгений Павлюк попал в ДТП В Полтаве. Об этом пишут полтавские региональные сайты.

По информации источника, футболист ехал на своем Audi вместе с мамой и на перекрестке улиц Сенной и Соборности в него врезался другой автомобиль.

«Я выезжал на светофор на зеленый, перестраивался в левую полосу и просто удар. Я даже не видел, как он ехал с правой стороны. Я так понимаю, я не буду ничего говорить, но понимаю так на красное хотел проскочить и не успел», – прокомментировал инцидент сам Павлюк.

В результате инцидента мать футболиста получила травму носа, а другого водителя забрала скорая. Представитель патрульной службы Ирина Пилипенко отметила, что именно водитель ВАЗ нарушил правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в страшное ДТП попал другой защитник харьковской команды. Василий Кравец вместе с семьей едва остались в живых после столкновения с фурами.

