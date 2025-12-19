Защитник Риеки: «Мы добыли очко и счастливо возвращаемся в Хорватию»

Защитник хорватской «Риеки» Степан Радельич подвел итоги ничейного матча шестого тура Лиги конференций с «Шахтером» (0:0):

«С первой минуты было видно, что они сильные, с хорошими переходами, много игроков выбегало в атаки. Во втором тайме мы играли не очень хорошо, но в конце мы довольны очком, а игрой – не совсем. Мы выбороли европейскую весну, поздравляю всех в клубе, думаю, мы это заслужили.

Могу сказать, что «Шахтер» играл без классического нападающего и создавал много проблем там, где этот «нападающий» опускался между линиями. Мы не совсем хорошо его контролировали, у них были хорошие диагонали. Это отличные игроки, они много стоят, показали, что являются самым сложным соперником. Мы добыли очко и счастливо возвращаемся в «Риеку».

«Риека» финишировала на 16-м месте, и матч-ответ сыграет на домашнем поле? Это нам помогает, будет либо «Ягеллония», либо «Омония». Две отличные команды. Кто бы ни выпал, будет хорошо. В воскресенье у нас ещё один матч, а потом будет время думать о следующем сопернике».