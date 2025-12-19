Александр Караваев провел 50-й матч в еврокубках за Динамо
Поединок с «Ноа» стал юбилейным и для Владислава Дубинчака
Матч шестого тура Лиги конференций с армянским «Ноа» (2:0) стал 50-м для Александра Караваева в еврокубковых турнирах в рядах «Динамо». 26 встреч он отыграл за «бело-синих» в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы и 7 – в Лиге конференций.
29 раз выпускал Александра на поле Мирча Луческу, 15 – Александр Шовковский, 4 – Алексей Михайличенко, по 1 – Игорь Костюк и Александр Хацкевич.
В играх с участием Караваева динамовцы одержали 15 побед, 7 встреч завершили вничью, 28 проиграли, 48 мячей забили, 77 пропустили.
К слову, поединок с «Ноа» оказался юбилейным и для Владислава Дубинчака, который провел 30-й матч в еврокубках. 13 встреч 27-летний защитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов; 9 - в Лиге Европы и 8 в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Караваева за «Динамо» в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
06.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
10-й
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ференцварош
|
2:2 (г)
|
20-й
|
23.11.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария
|
1:2 (г)
|
30-й
|
13.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Ренн
|
0:1 (д)
|
40-й
|
03.10.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Хоффенхайм
|
0:2 (г)
|
50-й
|
18.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Ноа
|
2:0 (д)
ЛЧ – Лига чемпионов; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.
