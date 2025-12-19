Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр Караваев провел 50-й матч в еврокубках за Динамо
Лига конференций
Александр Караваев провел 50-й матч в еврокубках за Динамо

Поединок с «Ноа» стал юбилейным и для Владислава Дубинчака

Александр Караваев провел 50-й матч в еврокубках за Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Матч шестого тура Лиги конференций с армянским «Ноа» (2:0) стал 50-м для Александра Караваева в еврокубковых турнирах в рядах «Динамо». 26 встреч он отыграл за «бело-синих» в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы и 7 – в Лиге конференций.

29 раз выпускал Александра на поле Мирча Луческу, 15 – Александр Шовковский, 4 – Алексей Михайличенко, по 1 – Игорь Костюк и Александр Хацкевич.

В играх с участием Караваева динамовцы одержали 15 побед, 7 встреч завершили вничью, 28 проиграли, 48 мячей забили, 77 пропустили.

К слову, поединок с «Ноа» оказался юбилейным и для Владислава Дубинчака, который провел 30-й матч в еврокубках. 13 встреч 27-летний защитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов; 9 - в Лиге Европы и 8 в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева за «Динамо» в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

06.08.2019

ЛЧ

КР3

Брюгге

0:1 (г)

10-й

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Ференцварош

2:2 (г)

20-й

23.11.2021

ЛЧ

ГТ

Бавария

1:2 (г)

30-й

13.10.2022

ЛЕ

ГТ

Ренн

0:1 (д)

40-й

03.10.2024

ЛЕ

ОТ

Хоффенхайм

0:2 (г)

50-й

18.12.2025

ЛК

ОТ

Ноа

2:0 (д)

ЛЧ – Лига чемпионов; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.

По теме:
«Шахтер» отметил сухой юбилей в матче Лиги конференций
«Шахтер» провел 150-й матч в еврокубках на своем поле
Лидер Риеки: «Очень тяжелый матч, очень сильный соперник»
Лига конференций Ноа Ереван Динамо Киев Александр Караваев Владислав Дубинчак
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
