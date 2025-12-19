Александр Караваев провел 50-й матч в еврокубках за Динамо

Матч шестого тура Лиги конференций с армянским «Ноа» (2:0) стал 50-м для Александра Караваева в еврокубковых турнирах в рядах «Динамо». 26 встреч он отыграл за «бело-синих» в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы и 7 – в Лиге конференций.

29 раз выпускал Александра на поле Мирча Луческу, 15 – Александр Шовковский, 4 – Алексей Михайличенко, по 1 – Игорь Костюк и Александр Хацкевич.

В играх с участием Караваева динамовцы одержали 15 побед, 7 встреч завершили вничью, 28 проиграли, 48 мячей забили, 77 пропустили.

К слову, поединок с «Ноа» оказался юбилейным и для Владислава Дубинчака, который провел 30-й матч в еврокубках. 13 встреч 27-летний защитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов; 9 - в Лиге Европы и 8 в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева за «Динамо» в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 06.08.2019 ЛЧ КР3 Брюгге 0:1 (г) 10-й 28.10.2020 ЛЧ ГТ Ференцварош 2:2 (г) 20-й 23.11.2021 ЛЧ ГТ Бавария 1:2 (г) 30-й 13.10.2022 ЛЕ ГТ Ренн 0:1 (д) 40-й 03.10.2024 ЛЕ ОТ Хоффенхайм 0:2 (г) 50-й 18.12.2025 ЛК ОТ Ноа 2:0 (д)

ЛЧ – Лига чемпионов; ЛЕ – Лига Европы; ЛК – Лига конференций; ГТ – групповой турнир; ОТ – основной турнир; КР3 – третий квалификационный раунд.