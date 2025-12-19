«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко

В поединке Лиги конференций «Динамо» – «Ноа» (2:0) один из мячей «бело-синих» оказался на счету Матвея Пономаренко. Это стал дебютный гол для 19-летнего нападающего в основном составе киевлян в еврокубках. Насколько данный оптимизм разделяет Олег Федорчук, известный футбольный эксперт рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– То что Матвей сейчас сильнее Герреро, это не вызывает сомнений, – сказал Федорчук. – Но Герреро, в моем понимании, не чистый нападающий. К примеру, в «Заре» он играл везде, но только не центрфорварда. Из-за нехватки опыта Пономаренко часто ошибается в простых ситуациях. Но самый большой его плюс, что он борется за безнадежные мячи.

Впрочем, ему нужно подтягивать понимание игры и техническую оснащенность. Я по ходу поединка с «Ноа» просматривал аналитические сайты. Так вот до забитого мяча у Пономаренко была худшая оценка в команде, а после финального свистка он оказался пятым-шестым.

Есть понятие – средний уровень команды. Пока Матвей не дотягивает до этого уровня, хотя форвард, который регулярно выходит в основном составе, должен быть выше этой отметки.