«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
Федорчук считает, что Матвей сильнее Герреро, но ему еще нужно много работать над собой
В поединке Лиги конференций «Динамо» – «Ноа» (2:0) один из мячей «бело-синих» оказался на счету Матвея Пономаренко. Это стал дебютный гол для 19-летнего нападающего в основном составе киевлян в еврокубках. Насколько данный оптимизм разделяет Олег Федорчук, известный футбольный эксперт рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.
– То что Матвей сейчас сильнее Герреро, это не вызывает сомнений, – сказал Федорчук. – Но Герреро, в моем понимании, не чистый нападающий. К примеру, в «Заре» он играл везде, но только не центрфорварда. Из-за нехватки опыта Пономаренко часто ошибается в простых ситуациях. Но самый большой его плюс, что он борется за безнадежные мячи.
Впрочем, ему нужно подтягивать понимание игры и техническую оснащенность. Я по ходу поединка с «Ноа» просматривал аналитические сайты. Так вот до забитого мяча у Пономаренко была худшая оценка в команде, а после финального свистка он оказался пятым-шестым.
Есть понятие – средний уровень команды. Пока Матвей не дотягивает до этого уровня, хотя форвард, который регулярно выходит в основном составе, должен быть выше этой отметки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ключевая причина у них одна – истечение срока действия контракта…
Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря
Он пытался сделать из Пономаренко второго Ваната. Чтобы он открывался, играл в одно касание, много перемещался, подыгрывал.
Но это две противоположности. Ванат умный, но не одаренный. А Пономаренко глупый, но одаренный. Нельзя из Пономаренко сделать тонкого тактически грамотного форварда, но надо использовать его природные качества: голевое чутье и физическую мощь.
Да, он индивидуалист и не видит партнеров. Но он три момента запорет а потом забьет там, где момент вообще не голевой. И надо было раньше убирать Герреро вообще из команды, а наигрывать Пономаренко.