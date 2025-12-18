Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 декабря 2025, 22:50
Месси получил редкий подарок стоимостью более $1 млн во время тура в Индии

Индийский миллиардер подарил Месси ультраредкие часы Richard Mille

Месси получил редкий подарок стоимостью более $1 млн во время тура в Индии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси получил чрезвычайно редкий и дорогой подарок во время визита в Индию в рамках так называемого GOAT Tour.

По информации источников, аргентинцу подарили ультраредкие часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition. Подарок Месси вручил индийский миллиардер во время одной из официальных встреч.

По оценкам аналитической платформы Perplexity, стоимость этих часов составляет около $1,1 млн. Модель относится к лимитированной серии и считается одной из самых редких в линейке бренда.

Подарок стал еще одним подтверждением глобального статуса Месси как одной из главных икон современного футбола.

Максим Лапченко
