Месси получил редкий подарок стоимостью более $1 млн во время тура в Индии

Лионель Месси получил чрезвычайно редкий и дорогой подарок во время визита в Индию в рамках так называемого GOAT Tour.

По информации источников, аргентинцу подарили ультраредкие часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition. Подарок Месси вручил индийский миллиардер во время одной из официальных встреч.

По оценкам аналитической платформы Perplexity, стоимость этих часов составляет около $1,1 млн. Модель относится к лимитированной серии и считается одной из самых редких в линейке бренда.

Подарок стал еще одним подтверждением глобального статуса Месси как одной из главных икон современного футбола.