30-летний вингер киевского Динамо Владислав Кабаев забил гол в матче шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Ноа.

Кабаев поразил ворота соперников с передачи Назара Волошина на 27-й минуте встречи. Владислав сделал счет 1:0 в пользу бело-синих.

Для Владислава это второй гол в этом сезоне ЛК. Первый мяч он положил в игре против Зриньски Мостар.

Динамо и Ноа начали очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в Люблине. Киевляне досрочно потеряли шансы на плей-офф еврокубка.

❗️ ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа