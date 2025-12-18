ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
Владислав Кабаев поразил ворота армянской команды на 27-й минуте поединка 6-го тура
30-летний вингер киевского Динамо Владислав Кабаев забил гол в матче шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Ноа.
Кабаев поразил ворота соперников с передачи Назара Волошина на 27-й минуте встречи. Владислав сделал счет 1:0 в пользу бело-синих.
Для Владислава это второй гол в этом сезоне ЛК. Первый мяч он положил в игре против Зриньски Мостар.
Динамо и Ноа начали очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в Люблине. Киевляне досрочно потеряли шансы на плей-офф еврокубка.
