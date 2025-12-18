Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
Лига конференций
18 декабря 2025, 22:31 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:45
670
0

ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа

Владислав Кабаев поразил ворота армянской команды на 27-й минуте поединка 6-го тура

18 декабря 2025, 22:31 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:45
670
0
ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа

30-летний вингер киевского Динамо Владислав Кабаев забил гол в матче шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Ноа.

Кабаев поразил ворота соперников с передачи Назара Волошина на 27-й минуте встречи. Владислав сделал счет 1:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Владислава это второй гол в этом сезоне ЛК. Первый мяч он положил в игре против Зриньски Мостар.

Динамо и Ноа начали очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в Люблине. Киевляне досрочно потеряли шансы на плей-офф еврокубка.

❗️ ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа

По теме:
Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа
видео голов и обзор Динамо Киев Ноа Ереван Динамо - Ноа Лига конференций Назар Волошин (Динамо) Владислав Кабаев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футбол | 18 декабря 2025, 05:22 1
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером

Тренер считает, что вингер будет играть там, где он полезен

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18 декабря 2025, 08:56 4
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером

Александр должен был встретиться с Навроцким

Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Футбол | 18.12.2025, 07:32
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18.12.2025, 21:27
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Футбол | 18.12.2025, 17:10
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 53
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем