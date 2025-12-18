ФОТО. Криштиану Роналду рекламирует нижнее белье

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый рекламный пост, посвящённый бренду CR7 Underwear.

На снимках Роналду демонстрирует отличную физическую форму, сравнивая себя «тогда и сейчас» и подчёркивая, что дисциплина и мастерство не теряются с годами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отдельного внимания заслуживает и бизнес-составляющая проекта. Линейка CR7 уже много лет приносит футболисту стабильные многомиллионные доходы и остается одним из самых успешных персональных брендов в мире спорта.

Роналду продолжает доказывать, что способен одинаково успешно реализовывать себя как на поле, так и за его пределами.