КОПОЛОВЕЦ: «Не стоит от Костюка ждать перемен в Динамо»

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на заключительные поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

«Я не ожидаю от динамовцев содержательной игры в поединке с армянским клубом «Ноа». В текущем сезоне у киевлян было немало поводов на международной арене продемонстрировать свое мастерство, но в большинстве случаев было одно разочарование.

Вот почему не думаю, что с появлением нового наставника Игоря Костюка все мгновенно изменится к лучшему. Тем более что в отличие от динамовцев армянская команда еще не решила всех турнирных задач. Поэтому у гостей с настроем должно быть все в порядке.

Думаю, что сегодня в Люблине будет открытый футбол, но соперникам не удастся определить сильнейшего – 1:1.

Не менее напряженной будет борьба и в Кракове, где «Шахтер» будет принимать хорватскую «Риеку». В составе обеих команд хватает талантливых исполнителей, которые намерены воспользоваться еще одним случаем заявить о себе вслух на международной арене и попасть на заметку скаутам из топ-чемпионатов.

Поэтому можно ожидать зрелищного футбола. Как по мне, «Шахтер» забьет на один мяч больше и победит – 2:1».