Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОПОЛОВЕЦ: «Не стоит от Костюка ждать перемен в Динамо»
Лига конференций
18 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:08
693
0

КОПОЛОВЕЦ: «Не стоит от Костюка ждать перемен в Динамо»

Турнирные задачи в Лиге конференций у «Динамо» и «Шахтера» разные

18 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:08
693
0
КОПОЛОВЕЦ: «Не стоит от Костюка ждать перемен в Динамо»
ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на заключительные поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

«Я не ожидаю от динамовцев содержательной игры в поединке с армянским клубом «Ноа». В текущем сезоне у киевлян было немало поводов на международной арене продемонстрировать свое мастерство, но в большинстве случаев было одно разочарование.

Вот почему не думаю, что с появлением нового наставника Игоря Костюка все мгновенно изменится к лучшему. Тем более что в отличие от динамовцев армянская команда еще не решила всех турнирных задач. Поэтому у гостей с настроем должно быть все в порядке.

Думаю, что сегодня в Люблине будет открытый футбол, но соперникам не удастся определить сильнейшего – 1:1.

Не менее напряженной будет борьба и в Кракове, где «Шахтер» будет принимать хорватскую «Риеку». В составе обеих команд хватает талантливых исполнителей, которые намерены воспользоваться еще одним случаем заявить о себе вслух на международной арене и попасть на заметку скаутам из топ-чемпионатов.

Поэтому можно ожидать зрелищного футбола. Как по мне, «Шахтер» забьет на один мяч больше и победит – 2:1».

По теме:
ФОТО. Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч ЛК против Риеки
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Риекой
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой ЛК
Лига конференций Динамо Киев Ноа Ереван Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека Михаил Кополовец Игорь Костюк инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 18 декабря 2025, 11:30 22
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление
Футбол | 18 декабря 2025, 18:48 0
Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление
Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление

Сандро Перкович выделил Ярмоленко

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем