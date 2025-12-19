В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Команда проводит довольно неплохой сезон, хотя и в последних играх ее результаты не слишком впечатляют. Тем не менее, за 16 туров Премьер-лиги «чайкам» удалось набрать 23 зачетных пункта, которые сейчас позволяют занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. И от 15-го, и от 5-го места клуб отстает на 3 очка.

В Кубке английской лиги «Брайтон» дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 2:0.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги также начали сезон отлично, хотя в последних играх они не выглядят столь уверенными. Но после 16 раундов чемпионата на их счету уже есть 26 баллов, позволяющих находиться на 8-й строчке турнирной таблицы. От топ-4 коллектив отделяет всего на 2 балла.

Из Кубка английской лиги «Сандерленд» вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2011 году в рамках 1/32 финала Кубка лиги. Тогда минимальную победу одержал «Брайтон».

Интересные факты

«Сандерленд» одержал лишь 1 победу в последних 5-х выездных играх.

«Брайтон» забил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 6-й лучший результат среди всех команд.

«Брайтон» не может победить уже в течение 3 игр – на счету команды 2 поражения и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.