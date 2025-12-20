АПЛ: Брентфорд с Ярмолюком победил, ничьи в матчах Борнмута и Брайтона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 декабря 2025, 19:05 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:18
Украинец сыграл полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 декабря, в 17:00 стартовала серия матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд» и не сумел сдержать Льюиса-Поттера, который своим дублем принес победу гостям. У «Вулвз» был шанс вернуться в игру на 89-й минуте, но Ларсен не сумел переиграть Келлехера, выполняя пенальти.

Егор Ярмолюк в этом матче провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.

«Борнмут» в домашнем матче с «Бернли» вышел вперед на 67-й минуте, когда Семеньо дальним ударом отправил мяч в ворота. Гости отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Броя, который замкнул кросс от Кристи.

В Брайтоне одноименная команда играла с «Сандерлендом». В этом матче болельщики голов так и не дождались.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 63, 83

Нереализованный пенальти: Ларсен, 90 (вратарь)

Борнмут – Бернли – 1:1

Голы: Семеньо, 67 – Бройя, 90

Брайтон – Сандерленд – 0:0

Борнмут Сандерленд Бернли Брайтон Вулверхэмптон Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кин Льюис-Поттер Антуан Семеньо Армандо Бройя
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
