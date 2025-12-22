Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2. 90 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
20 декабря «Брентфорд» провёл матч против «Вулверхэмптона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.
На арене «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне было зафиксировано очередное поражение хозяев.
«Брентфорд» вместе с украинским полузащитником Егором Ярмолюком отметился двумя забитыми мячами и вернулся домой с победой (2:0).
Два гола в матче забил Кин Льюис-Поттер, который оформил дубль после перерыва.
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 63, 83
Видео голов и обзор матча:
События матча
Украинский хавбек провел на поле 67 минут