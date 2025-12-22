20 декабря «Брентфорд» провёл матч против «Вулверхэмптона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

На арене «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне было зафиксировано очередное поражение хозяев.

«Брентфорд» вместе с украинским полузащитником Егором Ярмолюком отметился двумя забитыми мячами и вернулся домой с победой (2:0).

Два гола в матче забил Кин Льюис-Поттер, который оформил дубль после перерыва.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 63, 83

Видео голов и обзор матча: