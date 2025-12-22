Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2. 90 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.12.2025 17:00 – FT 0 : 2
Брентфорд
Англия
Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2. 90 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря «Брентфорд» провёл матч против «Вулверхэмптона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На арене «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне было зафиксировано очередное поражение хозяев.

«Брентфорд» вместе с украинским полузащитником Егором Ярмолюком отметился двумя забитыми мячами и вернулся домой с победой (2:0).

Два гола в матче забил Кин Льюис-Поттер, который оформил дубль после перерыва.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 63, 83

Видео голов и обзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Миккель Дамсгор.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
Вулверхэмптон Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Егор Ярмолюк Кин Льюис-Поттер
